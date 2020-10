Insulin-Hersteller Novo Nordisk wird optimistischer - Aktie gewinnt

Die Erlöse sollen währungsbereinigt um fünf bis acht Prozent steigen, teilte der dänische Pharmakonzern am Donnerstagabend mit. Vorher standen drei bis sechs Prozent auf dem Zettel. Der Betriebsgewinn soll währungsbereinigt um fünf bis acht Prozent steigen statt wie zuvor erwartet um zwei bis fünf Prozent.

Novo Nordisk wird nach eigenen Angaben optimistischer, weil der Gegenwind durch Corona geringer ist als angenommen und die Nachfrage stark ist.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag der Umsatz von Novo Nordisk bei 122 Milliarden Dänischen Kronen (16,4 Mrd Euro). Der Betriebsgewinn lag bei 52,5 Milliarden Kronen.

Im dritten Quartal hatte Novo Nordisk seinen Umsatz und Betriebsgewinn jeweils um sieben Prozent gesteigert.

An der Börse in Kopenhagen gewinnen die Papiere von Novo Nordisk am Freitag zeitweise 3,24 Prozent auf 453,60 Kronen hinzu.

