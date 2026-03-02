InsuraGuest Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

InsuraGuest Technologies stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal hat InsuraGuest Technologies 0,6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 69,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at