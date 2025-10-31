InsuraGuest Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

InsuraGuest Technologies ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat InsuraGuest Technologies die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem Umsatz von 0,3 Millionen CAD, gegenüber 0,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,57 Prozent präsentiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,37 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,36 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at