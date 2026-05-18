People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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18.05.2026 17:09:00
Insurance brokers are getting big commissions to keep retirees in Medicare Advantage plans
Your insurance broker is getting a hefty commission to put you — and keep you — in a Medicare Advantage plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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