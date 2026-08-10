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10.08.2026 06:31:29
Insurance House PSC Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Insurance House PSC Registered präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 AED. Im Vorjahresviertel hatte Insurance House PSC Registered 0,020 AED je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Insurance House PSC Registered mit einem Umsatz von insgesamt 161,8 Millionen AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,1 Millionen AED erwirtschaftet worden waren, um 75,71 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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