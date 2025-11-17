Insurance House PSC Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Insurance House PSC Registered ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Insurance House PSC Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 AED, nach -0,020 AED im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 107,6 Millionen AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,8 Millionen AED in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at