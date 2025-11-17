|
17.11.2025 06:31:29
Insurance House PSC Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Insurance House PSC Registered ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Insurance House PSC Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 AED, nach -0,020 AED im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 107,6 Millionen AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,8 Millionen AED in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig verändert -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen ruhigen Handel beobachten. Im deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt leicht aufwärts. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart abwärts.