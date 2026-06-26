Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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26.06.2026 18:10:00
Insurers shifted roof replacement costs onto homeowners thanks to a new federal rule — just in time for hail and hurricane season
Those who find extensive damage to their roofs might be stuck between two options: File an insurance claim, which could trigger a premium increase, or cough up the cash for the necessary repairs or replacement.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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