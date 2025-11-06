|
Intact Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Intact Financial gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Intact Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,73 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 CAD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Intact Financial 7,74 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,55 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
