Intact Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Intact Financial hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,91 CAD gegenüber 4,71 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Intact Financial im vergangenen Quartal 7,78 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intact Financial 7,39 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at