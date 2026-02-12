|
Intact Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Intact Financial hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,25 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,58 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 92,22 Prozent auf 555,0 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,13 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,39 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 12,37 CAD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Intact Financial 29,35 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 29,14 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
