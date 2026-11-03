|
04.11.2026 00:21:25
Intact Financial Q3 Profit Falls 35%
(RTTNews) - Intact Financial Corporation (IFC), a Canadian property and casualty insurer, on Tuesday reported a 35% decline in third-quarter profit, reflecting weaker underwriting results amid higher catastrophe losses and unfavourable investment-related movements.
Net income attributable to shareholders fell to C$562 million, or C$3.03 per share, from C$861 million, or C$4.73 per share, in the prior-year quarter.
Net operating income attributable to common shareholders declined to C$641 million or C$3.63 per share from C$797 million or C$4.46 per share last year.
Underwriting income dropped 38% to C$368 million, with the combined ratio rising to 94.0% from 89.8%. Catastrophe losses were four points higher than expected, including 33 points of catastrophe losses in the Canadian personal property business.
Intact declared a quarterly common share dividend of C$1.47, payable December 31 to shareholders of record on December 17.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.