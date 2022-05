Intact Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Intact Financial hat am 11.05.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2022 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 CAD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 101,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,09 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 2,52 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,47 CAD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,66 Milliarden CAD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at