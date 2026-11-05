Intact Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Intact Financial präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,73 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,43 Milliarden CAD – das entspricht einem Abschlag von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,74 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at