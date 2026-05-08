Intact Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Intact Financial hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,13 CAD, nach 3,70 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 7,30 Milliarden CAD – das entspricht einem Abschlag von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,44 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at