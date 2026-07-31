Intact Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Intact Gold äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at