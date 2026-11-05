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05.11.2026 06:31:28
INTAGE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
INTAGE hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 10,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat INTAGE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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