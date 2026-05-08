INTAGE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

INTAGE gab am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 57,44 JPY gegenüber 46,28 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat INTAGE im vergangenen Quartal 20,19 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte INTAGE 18,92 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at