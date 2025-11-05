|
05.11.2025 06:31:28
INTAGE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
INTAGE hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7,65 JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,70 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat INTAGE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
