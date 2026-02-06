INTAGE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

INTAGE veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 24,30 JPY. Im letzten Jahr hatte INTAGE einen Gewinn von 23,18 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,33 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 16,97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at