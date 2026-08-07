INTAGE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

INTAGE hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 44,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,310 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 15,22 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 44,58 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 91,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 67,10 Milliarden JPY – ein Plus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem INTAGE 65,57 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at