INTAKUS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

INTAKUS präsentierte am 25.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,01 PLN. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 PLN ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,85 Prozent auf 66,3 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 67,6 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at