INTAKUS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

INTAKUS präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,27 Prozent zurück. Hier wurden 60,0 Millionen PLN gegenüber 64,0 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at