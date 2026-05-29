INTAKUS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

INTAKUS hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 57,7 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62,2 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at