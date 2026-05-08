Intapp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Intapp lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intapp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 146,0 Millionen USD im Vergleich zu 129,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at