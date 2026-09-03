Intapp Aktie
WKN DE: A3CTLE / ISIN: US45827U1097
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03.09.2026 23:30:01
Intapp Chief Product Officer Thad Jampol Sells 25,000 Shares
Thad Jampol, Chief Product Officer of Intapp (NASDAQ:INTA), sold 25,000 shares of common stock on Aug. 13, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($40.76); post-transaction value based on Aug. 13, 2026, market close ($41.02).Intapp is a specialized software provider serving the financial services and professional services sectors, with approximately 1,300 employees and a market capitalization of $3.3 billion. The company's platform, which is powered by artificial intelligence (AI), addresses critical compliance and relationship management needs for institutional clients, positioning it as a mission-critical solution provider in a specialized vertical market. Despite recent profitability challenges, Intapp's TTM revenue of $577.8 million demonstrates substantial scale and market traction within its target customer base.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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