Intapp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Intapp hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Intapp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 140,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intapp einen Umsatz von 121,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at