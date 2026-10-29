Intapp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Intapp hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 161,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 139,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at