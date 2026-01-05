Intapp Aktie
WKN DE: A3CTLE / ISIN: US45827U1097
|
05.01.2026 22:18:35
Intapp President Dumps 75% of Direct Holdings in $223,000 December Sale
On Dec. 3, 2025, David Benjamin Harrison, President of Industries of Intapp (NASDAQ:INTA), executed an open-market sale of 4,960 directly held shares, totaling approximately $223,100 in proceeds according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($44.98); post-transaction value based on Dec. 3, 2025 market close ($44.98).* 1-year price change calculated using Jan. 5, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intapp Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Intapp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Intapp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Intapp Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intapp Inc Registered Shs
|42,65
|-2,78%