Intapp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Intapp hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intapp -0,010 USD je Aktie generiert.

Intapp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 135,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,520 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intapp ein EPS von -0,230 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 577,80 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Intapp 504,12 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 577,47 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at