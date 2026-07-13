Inte B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Inte B lud am 10.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 9,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Inte B 7,62 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 2,87 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inte B 2,58 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at