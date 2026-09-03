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03.09.2026 06:31:29
Inte B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Inte B lud am 01.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 12,84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Inte B 12,08 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,77 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,21 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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