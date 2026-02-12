|
12.02.2026 06:31:29
Intea Fastigheter Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Intea Fastigheter Registered B hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Intea Fastigheter Registered B ein EPS von 0,800 SEK je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intea Fastigheter Registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 452,0 Millionen SEK im Vergleich zu 316,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,45 SEK gegenüber 1,32 SEK im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite hat Intea Fastigheter Registered B im vergangenen Geschäftsjahr 1,56 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intea Fastigheter Registered B 1,20 Milliarden SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.