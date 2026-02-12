12.02.2026 06:31:29

Intea Fastigheter Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Intea Fastigheter Registered B hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Intea Fastigheter Registered B ein EPS von 0,800 SEK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intea Fastigheter Registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 452,0 Millionen SEK im Vergleich zu 316,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,45 SEK gegenüber 1,32 SEK im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Intea Fastigheter Registered B im vergangenen Geschäftsjahr 1,56 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intea Fastigheter Registered B 1,20 Milliarden SEK umsetzen können.

