Intea Fastigheter Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Intea Fastigheter Registered B veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,80 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 SEK je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Intea Fastigheter Registered B 456,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 356,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at