|
12.02.2026 06:31:29
Intea Fastigheter Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Intea Fastigheter Registered hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Intea Fastigheter Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,510 SEK je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Intea Fastigheter Registered 452,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 316,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,45 SEK beziffert. Im Vorjahr waren 10,10 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,56 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Intea Fastigheter Registered 1,20 Milliarden SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.