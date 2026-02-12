Intea Fastigheter Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Intea Fastigheter Registered hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Intea Fastigheter Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,510 SEK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Intea Fastigheter Registered 452,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 316,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,45 SEK beziffert. Im Vorjahr waren 10,10 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,56 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Intea Fastigheter Registered 1,20 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at