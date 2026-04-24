Intea Fastigheter Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Intea Fastigheter Registered hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde mit 0,50 SEK ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,500 SEK, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im abgelaufenen Quartal hat Intea Fastigheter Registered 456,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 356,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at