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25.05.2026 06:31:29
Intec Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Intec Capital hat am 23.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,69 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 82,27 Prozent auf 26,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,76 INR gegenüber 0,120 INR im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 113,17 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Intec Capital 20,21 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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