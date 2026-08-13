Intec Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Intec Capital hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,52 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,62 INR erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 96,45 Prozent auf 2,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at