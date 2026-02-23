Integer Holdings Aktie

Integer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMZW / ISIN: US45826H1095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 20:29:48

Integer Holdings Lands New $99 Million Stake Even With Stock Down Over 30% This Past Year

On February 17, 2026, Irenic Capital Management LP disclosed a new position in Integer Holdings (NYSE:ITGR), acquiring 1,263,663 shares in an estimated $99.11 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Irenic Capital Management LP established a new holding in Integer Holdings by acquiring 1,263,663 shares during the fourth quarter. The estimated value of the trade was $99.11 million, based on the average price for the period. The fund’s stake in Integer Holdings was valued at $99.11 million at quarter-end, reflecting the position’s value including stock price movement.Integer Holdings is a leading contract manufacturer in the medical device industry, serving global OEMs with a diverse portfolio of products and technologies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Integer Holdings Corp

mehr Nachrichten