Integer Holdings Aktie
WKN DE: A2AMZW / ISIN: US45826H1095
|
23.02.2026 20:29:48
Integer Holdings Lands New $99 Million Stake Even With Stock Down Over 30% This Past Year
On February 17, 2026, Irenic Capital Management LP disclosed a new position in Integer Holdings (NYSE:ITGR), acquiring 1,263,663 shares in an estimated $99.11 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Irenic Capital Management LP established a new holding in Integer Holdings by acquiring 1,263,663 shares during the fourth quarter. The estimated value of the trade was $99.11 million, based on the average price for the period. The fund's stake in Integer Holdings was valued at $99.11 million at quarter-end, reflecting the position's value including stock price movement.Integer Holdings is a leading contract manufacturer in the medical device industry, serving global OEMs with a diverse portfolio of products and technologies.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
