Integer Holdings Aktie
WKN DE: A2AMZW / ISIN: US45826H1095
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24.03.2026 21:20:21
Integer Stock Down 28% as Insider Reports Sale. Here's What to Know
On March 13, 2026, Tom Thomas, VP, Corporate Controller, reported the sale of 825 shares of Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR) common stock in an open-market transaction, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($85.00); post-transaction value based on trade-date market close.*1-year price change calculated using March 13th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Integer Holdings Corp
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18.02.26
|Ausblick: Integer verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.02.26
|Erste Schätzungen: Integer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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22.10.25
|Ausblick: Integer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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08.10.25
|Erste Schätzungen: Integer zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Integer Holdings Corp
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