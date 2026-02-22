Integer Holdings Aktie
WKN DE: A2AMZW / ISIN: US45826H1095
|
22.02.2026 21:36:24
Integer Stock Down 38%, but One Fund Just Bet $40 Million on a Turnaround
On February 17, 2026, Newtyn Management disclosed a new position in Integer Holdings (NYSE:ITGR), acquiring 550,000 shares worth an estimated $43.14 million.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Newtyn Management initiated a new stake in Integer Holdings (NYSE:ITGR), purchasing 550,000 shares. The estimated transaction value was $43.14 million.Integer Holdings is a leading global medical device outsource manufacturer with operations across the United States and internationally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
