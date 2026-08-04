Integer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Integer hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Integer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 464,1 Millionen USD im Vergleich zu 472,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at