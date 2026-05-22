Integra Engineering India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Integra Engineering India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 INR, nach 1,20 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 422,6 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 397,3 Millionen INR.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,48 INR. Im Vorjahr waren 5,38 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,72 Prozent auf 1,69 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at