29.01.2026 06:31:29
Integra Engineering India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Integra Engineering India hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 INR. Im Vorjahresviertel hatte Integra Engineering India 1,78 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 422,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 467,7 Millionen INR umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
