|
12.01.2026 06:31:29
Integra Garments Textiles öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Integra Garments Textiles präsentierte in der am 10.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,40 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Integra Garments Textiles einen Umsatz von 1,25 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!