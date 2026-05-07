Integra LifeSciences: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Integra LifeSciences hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 382,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 391,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at