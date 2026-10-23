Integra LifeSciences: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Integra LifeSciences veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte Integra LifeSciences einen Gewinn von -0,070 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 411,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Integra LifeSciences einen Umsatz von 402,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at