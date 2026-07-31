Integra LifeSciences: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Integra LifeSciences hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Integra LifeSciences -6,310 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 418,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 415,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at