Integra Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Integra Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,08 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,080 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Integra Resources im vergangenen Quartal 98,0 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Integra Resources 84,6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at