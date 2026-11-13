Integra Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Integra Resources hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,08 CAD. Im letzten Jahr hatte Integra Resources einen Gewinn von -0,070 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 101,4 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at