Integra Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Integra Resources ließ sich am 24.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Integra Resources die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,100 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76,9 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 81,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Integra Resources ein EPS von -0,140 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 719,72 Prozent auf 340,84 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,58 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at